Пермский край. Неделя за 59 секунд

Цифры недели

Бедность не порок, а привычное состояние для пятнадцати из каждой сотни пермяков. Это официальные выводы Пермьстата. В ведомстве посчитали, кто и сколько заработал в прошлом году. Вышло, что 390 тысяч 900 жителей края ежемесячно получали меньше прожиточного минимума. Он, кстати, был не ахти. Всего 10 098 рублей. Треть пермяков эту планку преодолели. Но до средней прошлогодней зарплаты в 28 849 рублей тоже не дотянули. Напомним, это - официальная статистика. Чуть раньше агентство ZOOM MARKET записало Пермь в пятерку беднейших российских городов. Здесь признались, что ничего не считали. А вывод такой сделали, просто побеседовав с жителями российских регионов. В том числе и Пермского края.

Обещание недели

Аэропорт со всеми удобствами. И с опережением графика. Телетрапы или, как их называют сами пассажиры, «рукава» для посадки в самолет в Большом Савино появятся уже в конце лета. При том, что формально можно никуда не спешить. По контракту работы должны завершиться 30 ноября. Но краевой Минтранс уверяет - пользоваться новыми устройствами можно будет начать гораздо раньше. Что не может не радовать. Телетрапы числились обязательным элементом еще на стадии проектирования нового терминала. Затем из проекта они то исчезали, то возвращались вновь. В итоге терминал запустили без них. На то, чтобы, наконец, все сделать по уму, потребовалось два года и полмиллиарда рублей.

Проблема недели

Пермь разделенная. Если вам в Мотовилиху, то не ищите легких путей. Их сейчас нет. В центре города - точно. Все главные «односторонки», ведущие на Городские Горки враз закрыли или покалечили раскопками. Сервис Яндекс. Пробки теперь на центральных улицах использует преимущественно один цвет - красный. На 15-минутную дорогу у водителей уходит час. И это в лучшем случае. Люди знающие говорят, что терпеть надо месяц. На Революции надежды нет - ее сделают только к концу года. Луначарского полностью обещают открыть ко Дню города. Зато возможность прокатиться по «нашему Арбату». Чтобы «сбросить пар» пешеходную часть Пермской открыли для проезда в сторону Мотовилихи.

Видео недели

Подмоченное счастье. Талая вода заливает знаменитые буквы на камской набережной в Перми. В принципе, ничего необычного в этом нет. В Пермском крае пик половодья. Реки если не на максимуме, то где-то рядом. КамГЭС, чтобы не вышло чего плохого, сбрасывает воду. Зато - раздолье для любителей селфи и уличного видео. «Счастье не за горами», торчащее из лужи, главная тема недели. Этой и, по всей видимости, следующей. «Плавать» набережная будет до следующих выходных. Это - прогноз специалистов. Так что у тех, кто не успел снять или сняться на фоне большой воды, есть в запасе неделя.