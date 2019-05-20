Спасайте рассаду - возможны заморозки

В Пермском крае на этой неделе ожидаются неоднократные заморозки. Температура в Перми может опуститься до нуля градусов.

Андрей Шихов, сотрудник ГИС-Центра ПГНИУ: «Вся эта неделя будет холодная, температура ниже нормы градусов на пять. И самое неприятное, что похолодание ожидается во второй половине недели, когда сначала пройдет циклом, а затем в его тыловую часть вторгнется воздушная масса из центральной Арктики. Наиболее интенсивным похолодание будет на севере края. 24 мая дневная температура может быть в районе 5 градусов. Есть даже риск выпадения снега в отдельных северных и восточных районах. Есть вероятность заморозков на вторник.

Что касается середины недели, она будет относительно комфортной. Дневная температура в среду-четверг повысится по 15-16 градусов, вероятны дожди».