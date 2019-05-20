В Перми стартует Дягилевский фестиваль. Первый концерт в его рамках пройдет в 19:00 на сцене ДК им. Солдатова. Здесь выступит фестивальный оркестр под управлением Теодора Курентзиса. В 23:00 в Доме Дягилева состоится традиционный концерт-медитация. Музыканты будут играть для слушателей почти в полной темноте.

Общественные события в рамках фестиваля стартуют в 16:00 в пространстве бывшего завода им. Шпагина. Это мероприятия для детей и взрослых. Так, например в 17:00 здесь начнется занимательная экскурсия по объектам завода. В это же время в ДК Солдатова будет проходить пресс-конференция оргкомитета фестиваля.