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В последний звонок - ни капли алкоголя

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последний звонок

В школах Перми 22 мая прозвенят последние звонки. В связи с этим мэрия краевой столицы напоминает о введении в этот день полного запрета на продажу алкоголя и алкогольных напитков. За нарушение данного запрета должностным лицам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 40 тысяч рублей.

Метки: в Перми, Власть, Образование

Опубликовано: 20.05.2019 в 15:55 в рубрике - Вести Пермь

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