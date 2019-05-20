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В последний звонок - ни капли алкоголя
В школах Перми 22 мая прозвенят последние звонки. В связи с этим мэрия краевой столицы напоминает о введении в этот день полного запрета на продажу алкоголя и алкогольных напитков. За нарушение данного запрета должностным лицам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 40 тысяч рублей.
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