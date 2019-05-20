Пермский бизнесмен, спортсмен и политик Владимир Нелюбин должен провести в колонии 6 лет и 3 месяца

6 лет и три месяца должен провести к колонии общего режима пермский бизнесмен, спортсмен и политик Владимир Нелюбин. Такой приговор вынесен Ленинским судом Перми. Гособвинение предлагало ранее назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы. По мнению прокуратуры, действия Нелюбина привели к тяжким последствиям в виде банкротства банка.

Cуд установил, что Владимир Нелюбин совершил мошенничество в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц. Бизнесмен обвинялся в хищении у кредитного учреждения «Экопромбанк» около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка ИП Зайцевой. На судебное заседание Нелюбин пришел с вещами. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда, по словам защиты, этот приговор он будет обжаловать в краевом суде.