Пермский бизнесмен, спортсмен и политик Владимир Нелюбин должен провести в колонии 6 лет и 3 месяца
6 лет и три месяца должен провести к колонии общего режима пермский бизнесмен, спортсмен и политик Владимир Нелюбин. Такой приговор вынесен Ленинским судом Перми. Гособвинение предлагало ранее назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы. По мнению прокуратуры, действия Нелюбина привели к тяжким последствиям в виде банкротства банка.
Cуд установил, что Владимир Нелюбин совершил мошенничество в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц. Бизнесмен обвинялся в хищении у кредитного учреждения «Экопромбанк» около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка ИП Зайцевой. На судебное заседание Нелюбин пришел с вещами. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда, по словам защиты, этот приговор он будет обжаловать в краевом суде.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
С картой на старт!
Музейная ночь: как в Перми любовались искусством
В массовом «ЗаБеге» приняли участие 2 200 человек
В пожаре на Гайве погибли лошади
Экс-депутату и совладельцу «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину вынесен приговор
Энергетики просят горожан запастись терпением
Педагогический автопробег: обмен опытом в необычном формате
Губернатор лично проинспектировал снос формальдегидных домов в Березниках
Вести Пермь. События недели 19.05.2019
«Газпром» готов к сотрудничеству с пермскими предприятиями
Добавить комментарий: