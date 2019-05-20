С картой на старт!
С картой - на старт! В выходные пермский парк культуры и отдыха Балатово превратился в полигон для спортивных ориентировщиков Прикамья. Один из трёх самых массовых забегов страны - «Российский азимут» - состоялся в 74 регионах, номера участников получили более 100 тысяч человек. Прикамье не стало исключением, стартовые номера получили около 4-х тысяч человек. Одновременно в 12 часов на старт вышли в Верещагино, Горнозаводске, Чайковском, Березниках, и конечно, Перми.
Бежали командами, семьями и поодиночке. Любители и профессионалы. Сложность маркированных троп- отличная. Задача для всех одна: найти все контрольные точки, отметить их в путевом листе. И желательно быстрее соперников. В пылу азарта на изменчивость погоды обращать внимания участникам было некогда.
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