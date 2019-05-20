Музейная ночь: как в Перми любовались искусством

Всероссийская акция "Ночь музеев" в Перми в этом году получилась очень масштабной. К действу подключились не только музеи и галереи, но и пространство бывшего музея им. Шпагина.

Поместье "Алая роза" разместилось в обычном подъезде бывших Красных Казарм. Дизайнер Ляля Владимирова решила воссоздать интерьер, в котором принимали гостей, пели песни под гитару и устраивали вечера поэзии. Здесь же библиотека, кабинет главы семьи и помещение магазина. Такие были во многих состоятельных семьях.

Дом Мешкова пригласил в 60-е. В особняке постарались воссоздать атмосферу культурного подъема времен «оттепели».

В историческом парке «Россия - Моя история» представили новую программу «Мир искусства», посвященную Сергею Дягилеву. Ее обещают показать и на Дягилевском фестивале.

Музыка звучала и в стенах музея пермской артиллерии. Глюкофоны создаёт слесарь механо-сборочных работ Алексей Гилёв. Получается даже у тех, кто далёк от музыки.

Ещё один сюрприз «Ночь музеев» - возможность попробовать себя в роли сварщика. По-настоящему, в экипировке и с реальным инструментом.

Всего по краю было 88 участников акции «Ночь музеев». Составить маршрут посетители могли заранее, съёмочная группа "Вестей" посетила 5 самых разноплановых площадок.