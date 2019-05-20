Снег и дождь не помешали пермским бегунам. В массовом «ЗаБеге» приняли участие 2 200 человек. Участники всероссийского полумарафона бежали по центральным улицам Перми - ул. Ленина, Комсомольскому проспекту, Монастырской, последняя дистанция пролегала по набережной, финиш базировался на Соборной площади. По данным организаторов, самому возрастному бегуну - 77 лет, самому юному - 6 лет.

Александра Гуляева, лидер Первого Пермского бегового движения: "Бегать можно независимо от возраста, вероисповедания, даже физической формы. Можно бегать медленно, можно быстро, можно по асфальту, можно по бездорожью. Можно бегать в горах, и вообще где угодно. Беговое движение - это абсолютно разные люди, не похожие друг на друга, и в такие моменты - на старте одного события мы становимся чем-то целым, чем-то единым".

Абсолютными победителями, пробежавшими 21 км, стали Андрей Смирнов из Перми и Алсу Асанова из Березников. Они преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 25 секунд и 1 час 18 минут 5 секунд соответственно. Полумарафон - дистанция для опытных бегунов. Остальные могли выбрать километраж себе по силам - 10, 5 или 2 км. Каждый участник на финише получил медаль марафона.