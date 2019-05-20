Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Губернатор лично проинспектировал снос формальдегидных домов в Березниках

Энергетики просят горожан запастись терпением →

Педагогический автопробег: обмен опытом в необычном формате

смотреть видео

автопробег

Обмен опытом в необычном формате. От Перми до Кунгура прошел учительский автопробег.

В колонне из 18 машин - 64 педагога из Перми. На каждой машине отличительная эмблема, внутри реквизит для мастер-классов, которые  пермские учителя проводили для педагогов из территорий. В ходе практических занятий педагоги делятся опытом.

Воспитатели из пермского детского сада со спортивно-образовательным уклоном еле донесли туристические снасти до своего кабинета.

Чуть легче методические материалы оказались у Ольги Ляшенко - абсолютной победительницы краевого конкурса «Учитель года» Это всего лишь ноутбук и напечатанные листы в виде страниц социальной сети Инстраграм.

педагоги

Ольга Ляшенко, учитель русского и литературы МАОУ «Лицей №10»: "Я учитель русского языка и литературы, и мы именно таким образом изучали биографию, например, Максима Горького, Антона Павловича Чехова, и этот способ для детей очень удачный и доступный. Ребятам это интересно".

В соседнем кабинете Денис Кашин - учитель технологии. Показывает, как совсем простые головоломки для школьников разных возрастов могут развивать различные мыслительные процессы.

педагоги

Завершился первый день педагогического автопробега символично - учителя Перми и Кунгура посадили дерево дружбы - яблоню. В субботу педагоги обменивались опытом в школе села Ленск Кунгурского района, а потом отправились обратно в Пермь.

Метки: в Пермском крае, Образование

Опубликовано: 20.05.2019 в 11:36 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Губернатор лично проинспектировал снос формальдегидных домов в Березниках

Вести Пермь. События недели 19.05.2019

«Газпром» готов к сотрудничеству с пермскими предприятиями

У детей нет крыльев...

«Вести Пермь» - вечерний выпуск

В Перми проходит первенство Приволжья по тяжелой атлетике

Выставка робототехники в ПГНИУ: следить за цветами через wi-fi, умный загон для животных и другие ноу-хау

Прятал гашиш в штанах. В Перми полицейские задержали наркодилера

Всем судам суд

В Прикамье возможен мокрый снег


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Губернатор лично проинспектировал снос формальдегидных домов в Березниках

Энергетики просят горожан запастись терпением →

Обратите внимание

в Перми

Энергетики просят горожан запастись терпением

За лето в Перми планируется переложить 28 километров труб, работы сейчас работы ведутся на центральных улицах города.
20.05.2019 в 12:03

Метки: в Перми

В Перми пройдут XXI Кирилло-Мефодиевские чтения

Мероприятие приурочено к празднованию Дней славянской письменности и культуры
20.05.2019 в 11:53

Метки: в Перми, Культура, Анонс

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Соответствующие поправки в законодательство готовит Минтруд России.
20.05.2019 в 11:13

Метки: в Перми, В России, Здоровье

На перекрестке улиц Максима Горького и Швецова организовано круговое движение

Приоритет у транспорта, который движется по кольцу
20.05.2019 в 10:58

Метки: в Перми, Общество

Совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина приговорили к 6 годам лишения свободы

Бизнесмен и бывший депутат Заксобрания обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере
20.05.2019 в 10:37

Метки: в Перми, Преступления

В России

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Соответствующие поправки в законодательство готовит Минтруд России.
20.05.2019 в 11:13

Метки: в Перми, В России, Здоровье

«Газпром» готов к сотрудничеству с пермскими предприятиями

О сотрудничестве местных предприятий ОДК и энергетических компаний говорили в ходе совещания, на котором были представлены последние пермские разработки.
20.05.2019 в 09:57

Метки: в Перми, В России, Наука и техника, Экономика

В Перми проходит первенство Приволжья по тяжелой атлетике

В соревнованиях участвуют 150 спортсменов из 13 регионов округа
17.05.2019 в 19:23

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

«Щит России -2019»: подготовка к фестивалю идёт полным ходом

В медиа-клубе ГТРК Пермь прошло первое заседание оргкомитета фестиваля Щит России-2019.
17.05.2019 в 14:20

Метки: в Перми, В России, СМИ

Российская студенческая весна в разгаре

Творческие состязания Российской студенческой весны стартовали сразу на семи площадках города.
16.05.2019 в 17:45

Метки: в Перми, В России, Общество, Образование

Лента новостей RSS каналы

Энергетики просят горожан запастись терпениемЭнергетики просят горожан запастись терпением

В Перми пройдут XXI Кирилло-Мефодиевские чтенияВ Перми пройдут XXI Кирилло-Мефодиевские чтения

Педагогический автопробег: обмен опытом в необычном форматеПедагогический автопробег: обмен опытом в необычном формате

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризацииРоссияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

На перекрестке улиц Максима Горького и Швецова организовано круговое движениеНа перекрестке улиц Максима Горького и Швецова организовано круговое движение

Губернатор лично проинспектировал снос формальдегидных домов в БерезникахГубернатор лично проинспектировал снос формальдегидных домов в Березниках

Совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина приговорили к 6 годам лишения свободыСовладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина приговорили к 6 годам лишения свободы

В Карагае приставы закрыли торговый центрВ Карагае приставы закрыли торговый центр

Вести Пермь. События недели 19.05.2019Вести Пермь. События недели 19.05.2019

В Перми 22 мая будет запрещена продажа алкоголяВ Перми 22 мая будет запрещена продажа алкоголя

«Газпром» готов к сотрудничеству с пермскими предприятиями«Газпром» готов к сотрудничеству с пермскими предприятиями

У детей нет крыльев...У детей нет крыльев...

Пушкин. Линия жизниПушкин. Линия жизни

На отдых и оздоровление детей край выделит 740 млн рублейНа отдых и оздоровление детей край выделит 740 млн рублей

Русская Софи ЛоренРусская Софи Лорен

Пионерлагерь как школа жизниПионерлагерь как школа жизни

Вкусный пирог всегда выручитВкусный пирог всегда выручит

Лолита грузит цветы самолётамиЛолита грузит цветы самолётами

«Вести Пермь» - вечерний выпуск«Вести Пермь» - вечерний выпуск

В Перми проходит первенство Приволжья по тяжелой атлетикеВ Перми проходит первенство Приволжья по тяжелой атлетике

Выставка робототехники в ПГНИУ: следить за цветами через wi-fi, умный загон для животных и другие ноу-хауВыставка робототехники в ПГНИУ: следить за цветами через wi-fi, умный загон для животных и другие ноу-хау

Прятал гашиш в штанах. В Перми полицейские задержали наркодилераПрятал гашиш в штанах. В Перми полицейские задержали наркодилера

Всем судам судВсем судам суд

Сначала застрелили собаку, потом ее хозяина. Вынесен приговор двум жителям Октябрьского районаСначала застрелили собаку, потом ее хозяина. Вынесен приговор двум жителям Октябрьского района

В Прикамье возможен мокрый снегВ Прикамье возможен мокрый снег

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную