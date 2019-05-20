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Педагогический автопробег: обмен опытом в необычном формате
Обмен опытом в необычном формате. От Перми до Кунгура прошел учительский автопробег.
В колонне из 18 машин - 64 педагога из Перми. На каждой машине отличительная эмблема, внутри реквизит для мастер-классов, которые пермские учителя проводили для педагогов из территорий. В ходе практических занятий педагоги делятся опытом.
Воспитатели из пермского детского сада со спортивно-образовательным уклоном еле донесли туристические снасти до своего кабинета.
Чуть легче методические материалы оказались у Ольги Ляшенко - абсолютной победительницы краевого конкурса «Учитель года» Это всего лишь ноутбук и напечатанные листы в виде страниц социальной сети Инстраграм.
Ольга Ляшенко, учитель русского и литературы МАОУ «Лицей №10»: "Я учитель русского языка и литературы, и мы именно таким образом изучали биографию, например, Максима Горького, Антона Павловича Чехова, и этот способ для детей очень удачный и доступный. Ребятам это интересно".
В соседнем кабинете Денис Кашин - учитель технологии. Показывает, как совсем простые головоломки для школьников разных возрастов могут развивать различные мыслительные процессы.
Завершился первый день педагогического автопробега символично - учителя Перми и Кунгура посадили дерево дружбы - яблоню. В субботу педагоги обменивались опытом в школе села Ленск Кунгурского района, а потом отправились обратно в Пермь.
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