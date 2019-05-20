Педагогический автопробег: обмен опытом в необычном формате

Обмен опытом в необычном формате. От Перми до Кунгура прошел учительский автопробег.

В колонне из 18 машин - 64 педагога из Перми. На каждой машине отличительная эмблема, внутри реквизит для мастер-классов, которые пермские учителя проводили для педагогов из территорий. В ходе практических занятий педагоги делятся опытом.

Воспитатели из пермского детского сада со спортивно-образовательным уклоном еле донесли туристические снасти до своего кабинета.

Чуть легче методические материалы оказались у Ольги Ляшенко - абсолютной победительницы краевого конкурса «Учитель года» Это всего лишь ноутбук и напечатанные листы в виде страниц социальной сети Инстраграм.

Ольга Ляшенко, учитель русского и литературы МАОУ «Лицей №10»: "Я учитель русского языка и литературы, и мы именно таким образом изучали биографию, например, Максима Горького, Антона Павловича Чехова, и этот способ для детей очень удачный и доступный. Ребятам это интересно".

В соседнем кабинете Денис Кашин - учитель технологии. Показывает, как совсем простые головоломки для школьников разных возрастов могут развивать различные мыслительные процессы.

Завершился первый день педагогического автопробега символично - учителя Перми и Кунгура посадили дерево дружбы - яблоню. В субботу педагоги обменивались опытом в школе села Ленск Кунгурского района, а потом отправились обратно в Пермь.