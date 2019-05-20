Губернатор лично проинспектировал снос формальдегидных домов в Березниках

Нарушения при сносе формальдегидных домов в Березниках губернатор края проверял лично. В город Максим Решетников отправился с рабочим визитом. В повестке результаты укрупнения муниципалитетов и ход строительства жилья для переселенцев из аварийной зоны.

За 66 лет существования Орлинской школы здесь ни разу не проводилось капитального ремонта. Впрочем, сейчас о текущей крыше Ольга Зырянова рассказывает губернатору скорее с оптимизмом. Деньги на ремонт удалось найти после того, как Усольский район стал частью Березниковского городского округа. Это только один из результатов объединения.

Следующий пункт в программе рабочей поездки - микрорайон Любимов. Здесь очередное новоселье. Александр заехал в квартиру буквально час назад. Социальный работник Наталья Шишигина теперь помогает разбирать вещи.

Со сдачей нового дома в микрорайоне завершается строительство жилья первой очереди. Готово к проживанию 12 многоэтажек, уже есть детский сад, больница, у здания школы почти готов фундамент.

Чтобы оценить масштабы строительства в микрорайоне Любимов, лучше всего подойдет вид с высоты птичьего полета. Сейчас здесь возводятся дома 2 и 3 очереди, а это сразу 17 многоэтажек. Предполагается, что к 2021 году сюда смогут переселиться 14 тысяч человек, вполне себе небольшой город.

Как на любой стройке, не все идет гладко. Один из подрядчиков отстает от графика на несколько месяцев. Но еще есть возможность нагнать, когда есть стимул.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Жестче надо контролировать действия подрядчиков, я уже указывал вам на это. Четко давать им понять, что любое отклонение от графика, это штрафы и санкции, но с другой стороны, оказывать им всяческое содействие".

Немного грустный пейзаж со сносом формальдегидных домов на этот раз дополняется жалобами граждан в соцсетях по поводу того, что мусор подрядчик не вывозит, а попросту закапывает на месте. Как результат – губернатор привлек сотрудников инспекции природнадзора и дал поручение.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Здесь главное почву посмотрите, причем пробуритесь в разных местах".

Благоустройству в новом микрорайоне будут уделять особое внимание. Массовое строительство должно быть еще и качественным.