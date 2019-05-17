«Вести Пермь» - вечерний выпуск. Главные информационные итоги дня в Прикамье. Основные темы:

- Импортозамещение для «Газпрома». Что готовы предложить пермские предприятия одной из крупнейших российских компаний?

- Ремонт и спорт. Какие улицы перекроют в Перми на эти выходные?

- За это лето в Перми планируется «переложить» 28 километров теплосетей. В «Т Плюс» рассказали, когда закончится ремонт основных участков.

- Как живешь, «Любимов»? Губернатор Максим Решетников оценил итоги строительства первой очереди нового микрорайона в Березниках.

- У детей нет крыльев. Как обезопасить окна в квартире, чтобы не случилось беды?