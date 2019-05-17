«Вести Пермь» - вечерний выпуск
«Вести Пермь» - вечерний выпуск. Главные информационные итоги дня в Прикамье. Основные темы:
- Импортозамещение для «Газпрома». Что готовы предложить пермские предприятия одной из крупнейших российских компаний?
- Ремонт и спорт. Какие улицы перекроют в Перми на эти выходные?
- За это лето в Перми планируется «переложить» 28 километров теплосетей. В «Т Плюс» рассказали, когда закончится ремонт основных участков.
- Как живешь, «Любимов»? Губернатор Максим Решетников оценил итоги строительства первой очереди нового микрорайона в Березниках.
- У детей нет крыльев. Как обезопасить окна в квартире, чтобы не случилось беды?
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