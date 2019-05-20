«Газпром» готов к сотрудничеству с пермскими предприятиями

Пермь - для «Газпрома» на уровне кадров и технологий. О сотрудничестве местных предприятий ОДК и энергетических компаний говорили в ходе совещания, на котором были представлены последние пермские разработки. Как результат - в этом году сотрудничество должно выйти на новый уровень.

Токарные, фрезерные, сверлильные работы - всё возможно на современном станке с программным управлением.

Для человека, который не знаком с производством деталей на «ОДК-СТАР», они отличаются лишь формой, но для предприятий, входящих в ТЭК страны, это возможность заменить импортного производителя на нашего, отечественного.

Импортозамещение стало основной темой совещания с участием Владимира Вавилова - заместителя начальника департамента ПАО «Газпром» - и пермских предприятий, посвященного дорожной карте с названием «Расширение использования высокотехнологичной продукции, услуг, программного обеспечения, наукоемких организаций и высших учебных заведений Прикамья в интересах энергетической компании».

Владимир Вавилов, заместитель начальника департамента ПАО «Газпром»: "Сегодня опять открыли для себя очередные направления по дальнейшему сотрудничеству, видим, что никто из предприятий не стоит на месте, соответственно, позитивная динамика отмечается".

Предприятие «ОДК-СТАР» для «Газпорма» в 2018 году в рамках дорожной карты разработало топливно-регулирующую аппаратуру для газотурбинных двигателей, установленных на компрессорных станциях.

Юрий Бородин, главный инженер АО «ОДК-СТАР»: "Мы изготовили в рамках импортозамещения оборудование, регулирующее топливо, которое прошло успешно испытания, и в этом году мы должны осуществить серийную поставку".

Не только предприятия с историей продемонстрировали свои разработки, но и относительно новые, среди них «ИНГК».

Игорь Турусов, заместитель генерального директора ООО «ИНГК»: "Для предприятий газовой промышленности мы готовы поставлять газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и блоки".

Работа по кооперации региональных предприятий с крупными промышленными гигантами ведется по поручению губернатора края Максима Решетникова. В этом году объемы закупок должны составить 18,8 млрд. рублей, это в два раза больше, чем в прошлом году и позапрошлом.

Евгений Давыдов, директор фонда «Региональный центр инжиниринга»: "Правительство края выступает здесь оператором и организатором взаимодействия, соответственно, помогает пермским компаниям проходить квалификационные этапы".

На сегодняшний день насчитывается 60 участников дорожной карты, чуть больше четверти - прямые поставщики энергетической компании, не исключено, что и этот параметр после презентаций проектов увеличится.