В Перми проходит первенство Приволжья по тяжелой атлетике

В спорткомплексе «Прикамье» проходит первенство Приволжья по тяжелой атлетике. В соревнованиях участвуют 150 спортсменов из 13 регионов Приволжского федерального округа. Турнир будет проходить 3 дня. Победители получат путевку на чемпионат России. Пермский край представляют 16 участников, в том числе 5 девушек. Однако, главная надежда нашего региона - действующий чемпион мира Артем Окулов, в этих соревнованиях не участвует. Сейчас он проходит восстановительный период после операции на коленном суставе.