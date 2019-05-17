Выставка робототехники в ПГНИУ: следить за цветами через wi-fi, умный загон для животных и другие ноу-хау
Сегодня в Пермском классическом университете в раках естественно ручного форума прошла выставка робототехники. Свои полезные изобретения здесь представляли не только студенты, но и школьники. Как можно следить за цветами через вай фай и что такое умный загон для животных - в репортаже Марины Печеновой.
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