Выставка робототехники в ПГНИУ: следить за цветами через wi-fi, умный загон для животных и другие ноу-хау

Сегодня в Пермском классическом университете в раках естественно ручного форума прошла выставка робототехники. Свои полезные изобретения здесь представляли не только студенты, но и школьники. Как можно следить за цветами через вай фай и что такое умный загон для животных - в репортаже Марины Печеновой.