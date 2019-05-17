Прятал гашиш в штанах. В Перми полицейские задержали наркодилера

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Машину, на которой передвигался дилер, остановили возле жилого дома на улице Менжинского. Оперативники располагали информацией, что за пару часов до этого он приобрел крупную партию гашиша. В результате осмотра автомобиля, полицейские обнаружили школьный рюкзак дочери подозреваемого, в котором находилось 2 килограмма запрещенного вещества. Сам задержанный и его сожительница утверждали, что их отечественная машина плохо закрывается и сумку могли подбросить в салон "доброжелатели". Однако, эта версия потерпела фиаско, когда в ходе личного досмотра под спортивными брюками дилера был обнаружен еще один килограмм гашиша.

По версии сыщиков, эти запрещенные вещества задержанный планировал сбыть. Как рассказали в наркоконтроле, за изъятую партию гашиша, если ее продавать в розницу на "черном" рынке, дилер мог выручить около 3 миллионов рублей. Сейчас полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества в Пермь.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Злоумышленник заключен под стражу.