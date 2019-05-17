Всем судам суд
Дзержинский районный суд стал лучшим в Перми за 2018-й год. Лидером в Пермском крае назван Кунгурский городской суд. Победителей объявили сегодня на 10-й краевой конференции судейского сообщества.
Среди главных критериев были обозначены: работа по медиации (альтернативному урегулированию споров) и взаимодействие со СМИ. Сегодняшнее мероприятие собрало более 700 блюстителей закона со всего Прикамья, в конференции приняли участие представители краевого, Арбитражного и Гарнизонного военного судов. Служители Фемиды обменялись опытом, поговорили о профилактике правонарушений и наметили планы на перспективу. Речь шла и о ремонтах зданий, в которых располагаются суды.
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