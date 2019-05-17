В Прикамье возможен мокрый снег

В МЧС на сегодня объявили очередное штормовое предупреждение. Согласное прогнозам, погода в Прикамье продолжит ухудшаться, а ветер - усиливаться. Обещают дожди, а в выходные по северу региона и вовсе не исключен мокрый снег. Всему виной циклон из Зауралья.