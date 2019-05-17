Из Перми стартовал учительский автопробег

От Соборной площади Перми до Кунгура сегодня ранним утром стартовал двухдневный учительский автопробег. В нем принимают участие 18 машин и 64 педагога. Главная цель, как говорят организаторы, это - обмен опытом в необычной обстановке. Как все началось и до куда уже доехали - увидела Светлана Бельская.