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Из Перми стартовал учительский автопробег
От Соборной площади Перми до Кунгура сегодня ранним утром стартовал двухдневный учительский автопробег. В нем принимают участие 18 машин и 64 педагога. Главная цель, как говорят организаторы, это - обмен опытом в необычной обстановке. Как все началось и до куда уже доехали - увидела Светлана Бельская.
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