Совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин на оглашение приговора не явился

В Ленинском районном суде Перми с утра начали оглашать приговор совладельцу рухнувшего "Экопромбанка" Владимиру Нелюбину. Ему предъявляют причастность к хищению 215 миллионов рублей.

Экс-депутат Владимир Нелюбин был задержан в феврале 2018 года. Но суд выпустил его на время следствия из-под стражи под залог в 20 млн рублей. Сам бизнесмен свою вину отрицает и на заседание сегодня не явился.

Как считают прокуратура и следствие, в 2012 году, будучи зампредом правления банка и обладая правом решающего голоса при принятии решений, он похитил более 215 млн руб. средств банка. По версии следствия, это преступление он совершил в сговоре со своим знакомым, который сейчас находится в розыске.

Экс-совладельцу пермского «Экопромбанка», бывшему депутату Заксобрания Прикамья Владимиру Нелюбину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, совершённому организованной группой лиц, гособвинение запросило у суда 10 лет колонии общего режима.

Приговор будут читать несколько дней, окончание намечено на понедельник.