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В Перми открыли движение на пешеходной части ул. Пермская
В Перми открыли движение на пешеходной части улицы Пермская, в сторону от Комсомольского проспекта в направлении Сибирской. Как заявлено, сделано это для того, чтобы хоть как-то уменьшить огромные автомобильные пробки, которые скапливаются в центре города из-за ремонта на Луначарского и Революции. На месте побывала корреспондент Марина Печенова.
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