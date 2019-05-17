В Перми открыли движение на пешеходной части ул. Пермская

В Перми открыли движение на пешеходной части улицы Пермская, в сторону от Комсомольского проспекта в направлении Сибирской. Как заявлено, сделано это для того, чтобы хоть как-то уменьшить огромные автомобильные пробки, которые скапливаются в центре города из-за ремонта на Луначарского и Революции. На месте побывала корреспондент Марина Печенова.