В «Ночь музеев» в Перми прогремят сразу два фейерверка

18 мая более 70 музеев и арт-пространств в Перми и Пермском крае присоединятся к Всероссийской акции «Ночь музеев». Все участники подготовили насыщенную программу, большинство из них продлят работу до полуночи, а в Перми в этот вечер прогремят сразу два фейерверка. Полная информация и подробное расписание есть на сайте permartnight.ru, там же можно заранее составить свой маршрут, для того чтобы не пропустить самое интересное.