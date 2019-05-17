Сдать ЕГЭ готовятся 13 000 учащихся края

Заседание краевого правительства посвятили молодёжной теме: готовность региона к сдаче итоговой государственной аттестации и организации летнего отдыха детей. Сдать ЕГЭ готовятся 13 000 учащихся, из них 11, 5 тысяч - выпускники этого года. 102 пункта по всему Пермскому краю 100% оснастят принтерами, сканерами, канцтоварами, а также камерами онлайн наблюдения - следить за ходом экзаменов будут студенты пермских вузов в ситуационном центре педуниверситета. Обязательно присутствие общественных наблюдателей, охраны и медработников, недопустимо наличие средств связи. В прошлом году недопуском за пронос гаджетов наказали 4-х человек. Участникам из отдалённых территорий обеспечат подвоз до пунктов сдачи экзамена, питанием и проживанием на период экзаменов.