Пермские антимонопольщики готовятся проверить цены на капусту
Пермские антимонопольщики готовятся проверить цены на капусту. По данным Пермьстата, по сравнению с мартом продукт подорожал на 41%, с декабрем прошлого года – на 225%. УФАС подключилось к проверке, так как капуста относится к социально значимым товарам, цены на нее регулируются государством.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском хореографическом училище завершились выпускные экзамены
Крайняя мера: должникам ставят заглушки на канализацию
Новая версия гибели краснокнижного лебедя в Очерском районе
В Перми ликвидируют троллейбусы
Большая вода подбирается к пермскому «Счастью»
На Каме открылась навигация
«Империя» на обмане: сотрудников пермского автосалона будут судить за мошенничество
«Вести Пермь» - вечерний выпуск
Российская студенческая весна в разгаре
Полицейские нагрянули с проверкой в подпольный клуб Гамово
Добавить комментарий: