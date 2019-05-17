Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Пермском хореографическом училище завершились выпускные экзамены

Пермские антимонопольщики готовятся проверить цены на капусту

капуста

Пермские антимонопольщики готовятся проверить цены на капусту. По данным Пермьстата, по сравнению с мартом продукт подорожал на 41%, с декабрем прошлого года – на 225%. УФАС подключилось к проверке, так как капуста относится к социально значимым товарам, цены на нее регулируются государством.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 17.05.2019 в 12:42 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермском хореографическом училище завершились выпускные экзамены

Крайняя мера: должникам ставят заглушки на канализацию

Новая версия гибели краснокнижного лебедя в Очерском районе

В Перми ликвидируют троллейбусы

Большая вода подбирается к пермскому «Счастью»

На Каме открылась навигация

«Империя» на обмане: сотрудников пермского автосалона будут судить за мошенничество

«Вести Пермь» - вечерний выпуск

Российская студенческая весна в разгаре

Полицейские нагрянули с проверкой в подпольный клуб Гамово


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермском хореографическом училище завершились выпускные экзамены

Обратите внимание

в Перми

Пермские антимонопольщики готовятся проверить цены на капусту

По сравнению с мартом продукт подорожал на 41%, с декабрем прошлого года – на 225%.
17.05.2019 в 12:42

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

В Пермском хореографическом училище завершились выпускные экзамены

Экзамен принимала Ольга Ченчикова - народная артистка РСФСР, солистка Мариинского, сама в прошлом выпускница Пермского хореографического училища.
17.05.2019 в 12:20

Метки: в Перми, Культура, Общество

За графиком планового отключения горячей воды в Прикамье можно следить онлайн

Интерактивный сервис доступен на сайте краевого правительства
17.05.2019 в 12:19

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Интернет

Крайняя мера: должникам ставят заглушки на канализацию

Ограничение водоотведения — мера крайняя, но чрезвычайно эффективная.
17.05.2019 в 11:50

Метки: в Перми, Общество

20 мая в Перми, Чернушке и Ильинском временно отключат теле- и радиоэфир

Это связано с профилактическими работами
17.05.2019 в 11:45

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Анонс

В России

Российская студенческая весна в разгаре

Творческие состязания Российской студенческой весны стартовали сразу на семи площадках города.
16.05.2019 в 17:45

Метки: в Перми, В России, Общество, Образование

В Перми подвели итоги международного фестиваля-конкурса «Живое русское слово»

Участниками международного фестиваля-конкурса речевого искусства стали более 100 чтецов.
16.05.2019 в 12:20

Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

«Щит России» соберет журналистов со всей страны

Прошло первое организационное собрание 22 Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России».
16.05.2019 в 11:33

Метки: в Перми, В России, СМИ

В Перми стартовал фестиваль «Российская студенческая весна»

Участник фестиваля - три тысячи человек со всей страны.
15.05.2019 в 09:36

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермяки поддержат акцию «На работу на велосипеде»

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год. Общее число участников превысило миллион.
15.05.2019 в 09:09

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Пермские антимонопольщики готовятся проверить цены на капустуПермские антимонопольщики готовятся проверить цены на капусту

В Пермском хореографическом училище завершились выпускные экзаменыВ Пермском хореографическом училище завершились выпускные экзамены

За графиком планового отключения горячей воды в Прикамье можно следить онлайнЗа графиком планового отключения горячей воды в Прикамье можно следить онлайн

Крайняя мера: должникам ставят заглушки на канализациюКрайняя мера: должникам ставят заглушки на канализацию

20 мая в Перми, Чернушке и Ильинском временно отключат теле- и радиоэфир20 мая в Перми, Чернушке и Ильинском временно отключат теле- и радиоэфир

Новая версия гибели краснокнижного лебедя в Очерском районеНовая версия гибели краснокнижного лебедя в Очерском районе

В Перми ликвидируют троллейбусыВ Перми ликвидируют троллейбусы

Вести Кудымкар 17.05.2019Вести Кудымкар 17.05.2019

Несколько дней скрывался в тайге. В Гайнском районе подозреваемый в убийстве сдался полицииНесколько дней скрывался в тайге. В Гайнском районе подозреваемый в убийстве сдался полиции

Большая вода подбирается к пермскому «Счастью»Большая вода подбирается к пермскому «Счастью»

В «Ночь музеев» будет продлена работа общественного транспортаВ «Ночь музеев» будет продлена работа общественного транспорта

На Каме открылась навигацияНа Каме открылась навигация

«Империя» на обмане: сотрудников пермского автосалона будут судить за мошенничество«Империя» на обмане: сотрудников пермского автосалона будут судить за мошенничество

«Вести Пермь» - вечерний выпуск«Вести Пермь» - вечерний выпуск

Улицу Пермскую открыли для движения транспорта, но в городе все равно 10-бальные пробкиУлицу Пермскую открыли для движения транспорта, но в городе все равно 10-бальные пробки

Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь Музеев»Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь Музеев»

Российская студенческая весна в разгареРоссийская студенческая весна в разгаре

Полицейские нагрянули с проверкой в подпольный клуб ГамовоПолицейские нагрянули с проверкой в подпольный клуб Гамово

В Кировском районе 17 и 18 мая пройдут городские ярмаркиВ Кировском районе 17 и 18 мая пройдут городские ярмарки

Восточный обход поменяет две полосы движения на четыреВосточный обход поменяет две полосы движения на четыре

УДС «Молот» проинспектировали перед Турниром четырех нацийУДС «Молот» проинспектировали перед Турниром четырех наций

В Перми эвакуировали департамент градостроительства и архитектурыВ Перми эвакуировали департамент градостроительства и архитектуры

Стартовала навигация на маршруте «Пермь - Заречный - Пермь»Стартовала навигация на маршруте «Пермь - Заречный - Пермь»

Кто убил лебедя, занесенного в Красную книгу?Кто убил лебедя, занесенного в Красную книгу?

Полицейские задержали банду мошенников, продававших автомобилиПолицейские задержали банду мошенников, продававших автомобили

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную