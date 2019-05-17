Пермские антимонопольщики готовятся проверить цены на капусту. По данным Пермьстата, по сравнению с мартом продукт подорожал на 41%, с декабрем прошлого года – на 225%. УФАС подключилось к проверке, так как капуста относится к социально значимым товарам, цены на нее регулируются государством.