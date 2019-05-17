В Пермском хореографическом училище завершились выпускные экзамены по балетному искусству. Пермская - одна из четырёх балетных школ в стране, которая имеет статус федерального значения. Экзамен принимала сама Ольга Ченчикова - народная артистка РСФСР, солистка Мариинского театра, сама в прошлом выпускница Пермского хореографического училища.

Всего 12 номеров входит в экзаменационную программу по народно-сценическому танцу. Этот выпуск, наверное, самый многонациональный - здесь помимо японцев, голландцы, и англичанка Джой Рединктон.

Возглавляет экзаменационную комиссию 2019 года сама Ольга Ченчикова, одна из самых известных выпускниц пермского училища. Она, кстати, училась вместе с Надеждой Павловой - с ещё одной всемирно известной балериной. Педагогом у них была Людмила Павловна Сахарова.

Сегодня Ольга Ивановна - народная артистка РСФСР солистка Мариинского театра.

Ольга Ченчикова, народная артистка РСФСР, солистка Маринского театра: "Я танцевала в основном классический репертуар, но когда выпускалась, конечно, тоже сдавала урок народного характерного танца".

Зачастую попробовать себя во всех жанрах балетного искусства удаётся только во время учёбы в училище. В театрах балеринам редко удаётся сменить своё амплуа. А пока выпускники демонстрируют перед экзаменационной комиссией все свои способности.

Пока они просто выпускники Пермского хореографического училища, но уже у каждого из них есть несколько приглашений в различные театры России, и даже в главный театр страны - в Мариинский в Санкт-Петербурге.

Кстати, в этом году в Санкт-Петребург уедет рекордное количество пермских выпускников. Этот выпуск можно назвать звёздным, и отличные оценки в конце экзамена тому подтверждение.