Крайняя мера: должникам ставят заглушки на канализацию

На начало мая общая сумма долга горожан в Перми перед "Новогор-Прикамье" превысила триста миллионов рублей. Должникам грозят санкциями. Самой эффективной может стать заглушка на канализацию, выводящая из строя систему водоотведения отдельно взятой квартиры.

Лапароскопия - это когда хирурги оперируют через небольшие отверстия, но в этом случае всё происходит в масштабе целого дома, вместо того же сосуда - стояк канализации. Суммарный долг четырех квартир в девятиэтажке достиг 62 тысячи рублей. Не платили больше двух лет.

Алгоритм следующий: управляющий рукав с манипулятором, оснащенный камерами, опускается в трубу, затем определяется нужный этаж, на котором расположена квартира неплательщика. После устанавливается заглушка, ограничивающая слив стоков, при этом соседи - добросовестные жители - продолжают спокойно пользоваться благами цивилизации.

Погода процедуре не помеха, вся работа занимает не более 10 минут, заглушка поставлена, хотя людей, конечно, заранее предупреждали, за два месяца, но долг так и не был погашен.

После погашения долга и оплаты стоимости работ - это 6500 рублей дополнительно - ограничитель убирают. Извлечение заглушки собственными силами чревато засорением всей системы водоотвода.

В «НОВОГОР-Прикамье» отмечают, что общая сумма долга физических лиц на начало мая составила более 300 млн рублей. В компании подчеркивают, что недополученные средства можно было бы потратить, например, на обновление сетей.

Ограничение водоотведения - крайняя мера. Тем не менее, «Новогор» ее активно использует, поскольку она эффективна. В апреле этого года злостным неплательщиком было направлено более 500 предупредительных уведомлений. Из них только к 13 были применены данные меры. Остальные погасили долги или заключили соглашение о рассрочке.

Наталья Дромашко, директор по сбытовой деятельности ООО «НОВОГОР-Прикамье»: "В случае если какие-то всё-таки бывают затруднения в жизни, мы всё прекрасно понимаем, они могут обратиться к нам офисы Революции, Автозаводская, Плановая, где могут составить соглашение о рассрочке и платить долг".

Отношение к подобным мерам у всех разное, и именно поэтому бригада на камеру работала в медицинских масках. Коммунальщики, наверное, и сами бы рады не доводить до предела, но как ещё можно решить вопрос, если долг платежом красен.