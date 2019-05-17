Новая версия гибели краснокнижного лебедя в Очерском районе

Будет ли в итоге возбуждено уголовное дело - пока неизвестно. Полиция проводит проверку. Речь о нашумевшем убийстве белого лебедя в Очерском районе, известно о нем стало благодаря возмущению местных жителей, выплеснувшегося в итоге и в социальные сети. У охотоведов сегодня есть свои версии.

Жители деревни Песьяны наслаждались грациозностью белоснежной птицы. Крылатые красавцы стали достоянием этих краев.

О подробностях того, что произошло вечером 8 мая на пруду, Виктор Николаевич узнал от соседки. Лебедя застрелили прямо на ее глазах неизвестные, которые тут же скрылись.

Виктор Устькачкинцев: "Знать бы за что, тех бы людей… это не люди, а изверги! Такая красота!".

На место происшествия тут же выехал охотинспектор Андрей Бурдин. Добравшись на лодке до камышей, он обнаружил мертвую птицу. Выстрел был уверенный, говорит мужчина.

Андрей Бурдин, госохотинспектор Очерского района: "Обнаружили гнездо, рядом лежала птица. Предположительно выстрелы производились с лесного массива. Обследовав прибрежную территорию, ничего не обнаружили, ни посторонних, ни патронов.

Пруд, который облюбовали лебеди, находится во владениях местного охотхозяйства. С 1 по 10 мая здесь как раз был период весенней охоты. Зачастую ходят суда за уткой. Лебедь же такого соседства зачастую не терпит и попросту выгоняет других водоплавающих. Возможно, этим горделивая птица и помешала охотникам.

Лебедь шипун - самый крупный представитель своего вида. Размах его крыльев достигает 2,5 метров. Селится пара, как правило, на площади в 100 га. Отстрел ее строго запрещен.

Хоть теперь «шипун» стал частым гостем Пермского края, птица - краснокнижная. Только в Очерском районе замечено около 20 особей. И за браконьерство придется серьезно поплатиться.

Андрей Попов, полковник полиции межмуниципального отдела МВД России «Очерский»: "По результатам экспертизы будет принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо о возбуждении дела по административному правонарушению".

А это либо лишение свободы до 3 лет, либо штраф 100-300 тысяч. Если, конечно, охотника найдут. Местные говорят, что второй птице все же выжить удалось. Вот только на пруду ее не видно.