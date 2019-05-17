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В Перми ликвидируют троллейбусы

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В Перми ликвидируют троллейбусы. Накануне были отменены два маршрута: двенадцатый, следовавший от улицы Гусарова до Милиционера Власова, и восьмой, сообщением «площадь Дружбы – Велта». О постепенном отказе от троллейбусов городские власти уже заявляли, теперь планы воплощаются в жизнь. В качестве альтернативы предлагаются обновленные автобусные маршруты.

С начала мая в Перми уже работают новые автобусы Горпассажиртранса, в них так же, как и на электротранспорте действует система бесплатных пересадок в течение 40 и 60 минут на длинных маршрутах. К примеру, новый 62-й автобусный маршрут теперь идет от улицы Гусарова до милиционера Власова по шоссе Космонавтов и практически полностью повторяет путь 12 троллейбуса. А вот на восьмой троллейбусный маршрут дублера пока не нашлось.

остановка

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "На участке улицы Велты у нас остались с вами трамваи 6-го маршрута, с которых можно бесплатно пересесть в центре города на другие трамвайные маршруты и на автобусные маршруты, участвующие в пилотном проекте. На достаточно большой части маршрут восьмого троллейбуса дублирует 75-й автобус".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.05.2019 в 10:55 в рубрике - Вести Пермь

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