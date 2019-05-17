Большая вода подбирается к пермскому «Счастью»
На Камской ГЭС открыли затворы водосливной плотины, и сейчас пермяки могут наблюдать это впечатляющее зрелище, которое больше напоминает море во время шторма. Ежесекундно сбрасывается более семи тысяч кубических метров воды. Ожидается, что в таком режиме КамГЭС проработает до начала июня.
Сейчас можно увидеть, как большая вода подбирается к знаменитому арт-объекту «Счастье не за горами». На Перми-1 разлившаяся Кама уже закрыла часть причалов, а сейчас всё ближе к надписи. Практически ежегодно происходит подтопление, и по имеющимся прогнозам, эта весна не станет исключением, хотя сначала сомнения и были.
Сергей Двинянинов, главный инженер филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»: "Погодные условия существенным образом вмешались в первичный прогноз Гидрометцентра. По первоначальным прогнозам, вода не должна была добраться до «Счастья не за горами».
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