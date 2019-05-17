На Каме открылась навигация

На Каме открытие навигации. Накануне утром с причала Речного вокзала отправился в путь речной трамвай с остановками «Пермь – Заречный - Пермь». Всего судно будет совершать два рейса в неделю по понедельникам и четвергам. Таких маршрутов четыре, подробное расписание краевой Минтранс обещает опубликовать 17 мая.

До дачи Галины Дмитриевны Величенко в Заречном можно добраться и по суше, правда, машина должна быть достаточно мощная, с хорошей проходимостью. Так, иногда, можно уехать домой с соседями, но всё-таки сезонный транспорт для Галины это речной трамвайчик, с собой важный груз - продукты, нужные вещи, и конечно, рассада.

На сегодняшний день сформировано четыре маршрута. И это не просто путь из точки А в точку Б, в пути у каждого немало остановок - и это как раз труднодоступные населённые пункты без регулярного автобусного или железнодорожного сообщения.

Сергей Козьминых, начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта Министерства транспорта Пермского края: "Маршруты субсидируются из бюджета края, выделено 17,2 миллиона рублей. Эти водные маршруты решают социальные и бытовые проблемы".

Так и есть, говорят первые пассажиры - от дачи никуда не деться, а внедорожники есть далеко не у каждого.

Условия для плавания вполне приемлемые, во всяком случае, нареканий от дачников мы не услышали. Например, теплоход «Москва-42», в зависимости от погоды можно расположиться наверху или в закрытом помещении. Всё происходящее на судне контролируется с помощью видеонаблюдения.

Что касается вопросов безопасности - здесь всё на виду. В глаза бросаются спасательные круги, надписи «спасательные жилеты» - они есть на многих сидениях, если открыть крышку, можно обнаружить эти самые спасательные жилеты.

Пассажиров будет больше, сообщил капитан - всё зависит от погоды, и если брать все маршруты, только за прошлый год пассажиропоток на них составил почти 60 тысяч человек. На каждом теплоходе речники ведут свой учёт, так что судовой журнал - неотъемлемый атрибут капитанской рубки.

Итоги все подведут по осени: дачники - насколько удачно взошла рассада, речники - очередной записью в судовой журнал. Ориентировочно в октябре движение по реке прекратится до следующего года.