«Империя» на обмане: сотрудников пермского автосалона будут судить за мошенничество

Сразу шесть уголовных дел возбуждено на сотрудников пермского автосалона "Империя авто".

В "Империи авто" своих клиентов обманом вынуждали покупать машины по завышенным ценам, хотя обещали цены низкие, а кредиты - выгодные. В настоящее время сотрудники задержаны полицейскими. В спецоперации принимали участие бойцы Росгвардии.

Схемы обмана выбирались индивидуально - иногда во время ожидания одобрения кредита клиентам под видом документа о согласии на обработку персональных данных подсовывали договор купли-продажи автомобиля с завышенной ценой. Если клиент отказывался от сделки, пугали неустойкой по договору и тем, что люди вообще могут лишиться машины. В другом случае в договоре о потребительском кредите отсутствовала вторая страница, где и была прописана завышенная цена автомобиля, и не учтена машина, проданная по программе трейд-ин.

Надежда Бугурова, потерпевшая: "Я позвонила в салон, говорю, сумма не сходится, где моя скидка, верните мне мой автомобиль. Мне говорят – автомобиль принадлежит салону, что вы хотите, вы все подписали".

В полицию уже обратились 42 обманутых клиента - просят откликнуться и остальных.