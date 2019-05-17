«Империя» на обмане: сотрудников пермского автосалона будут судить за мошенничество
Сразу шесть уголовных дел возбуждено на сотрудников пермского автосалона "Империя авто".
В "Империи авто" своих клиентов обманом вынуждали покупать машины по завышенным ценам, хотя обещали цены низкие, а кредиты - выгодные. В настоящее время сотрудники задержаны полицейскими. В спецоперации принимали участие бойцы Росгвардии.
Надежда Бугурова, потерпевшая: "Я позвонила в салон, говорю, сумма не сходится, где моя скидка, верните мне мой автомобиль. Мне говорят – автомобиль принадлежит салону, что вы хотите, вы все подписали".
В полицию уже обратились 42 обманутых клиента - просят откликнуться и остальных.
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