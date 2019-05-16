«Вести Пермь» - вечерний выпуск. Главные информационные итоги дня в Прикамье. Основные темы:



- «Империя» на обмане. В отношении сотрудников пермского автосалона возбуждено 6 уголовных дел.



- На трамвайчике до дачи. В Перми началась речная навигация



- Затопит ли «Счастье»? Вода подбирается к знаменитому арт-объекту.



- Двумя маршрутами меньше - что на замену? В Перми ликвидируют троллейбусы.



- Помешали охотникам стрелять в уток? Новая версия гибели краснокнижного лебедя в Очерском районе.