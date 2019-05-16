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Российская студенческая весна в разгаре

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городокВ Перми у Театра-Театра заработал городок фестиваля "Российская студенческая весна". Здесь можно не только репетировать. Организаторы предусмотрели все виды развлечения для студентов. Главное - фото-зоны, которых здесь целых пять, включая автобус с огромными надувными шарами и пончиками. Расположение городка очень удобное. Ведь на сцене Театра-Театра проходит самая зрелищная часть конкурса - показ концертных программ.  Творческие состязания Российской студенческой весны стартовали сразу на семи площадках города. Все желающие могут посмотреть, с каким творческим багажом приехали студенты из других городов, - на все мероприятия вход свободный. Завершится большой праздник молодости и задора 18 мая. 

 

Метки: в Перми, В России, Общество, Образование

Опубликовано: 16.05.2019 в 17:45 в рубрике - Вести Пермь

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