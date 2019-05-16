Полицейские нагрянули с проверкой в подпольный клуб Гамово

Продавали из-под полы в уже закрытом клубе. В поселке Гамово местные жители пожаловались на подпольное питейное заведение, проверка не заставила долго ждать, хотя местные завсегдатаи визиту полиции явно не обрадовались. Всего стражи порядка изъяли 45 литров спиртного. Сейчас полицейскими проводится административное расследование. Окончательное решение в отношении нарушителя примет суд.