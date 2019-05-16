Восточный обход поменяет две полосы движения на четыре
На участке Восточного обхода Перми длиной 5,5 км, начиная от развязки на Новые Ляды, основание для дороги готово на 70%. Возведено земляное полотно, заканчиваются работы по дорожной одежде, к концу месяца планируется приступить к укладке асфальтобетона.
Новый участок - продолжение большого объекта, строительство которого началось еще в 1998 году. Финишной прямой станут подъезды к новому Чусовскому мосту.
Восточный обход - самая длинная улица в России. За сутки здесь проходит более 20 тысяч автомобилей. Двухполосная дорога уже давно не справляется с таким трафиком. Расширение необходимо в первую очередь для безопасности движения.
В этом году Восточный обход вошел в перечень объектов национального проекта«Безопасные и качественные автомобильные дороги». На строителей и заказчиков это накладывает дополнительную ответственность.
«Абсолютно все конструктивы на объекте проверяются лабораторией Управления. Кроме того, осуществляется и строительный контроль. Каждый конструктив выполняется в строгом соответствии со СНиПами и ГОСТами», - отмечает Анатолий Полюдов, заместитель начальника отдела строительства краевого Управления автодорог.Окончательная сдача участка с 4 по 9 км Восточного обхода намечена на ноябрь 2019 года. Пока свой график строители выдерживают.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
УДС «Молот» проинспектировали перед Турниром четырех наций
Стартовала навигация на маршруте «Пермь - Заречный - Пермь»
Кто убил лебедя, занесенного в Красную книгу?
Полицейские задержали банду мошенников, продававших автомобили
Дожди в Прикамье прогнозируют до конца недели
Грабителям салонов сотовой связи вынесен приговор
Пермь. Вести Спорт 15.05.2019
Пермь посетила делегация из Китая
В Чусовском районе фуры объезжают весовой контроль
Пересадки неизбежны: в Перми ликвидировали сразу два троллейбусных маршрута
Добавить комментарий: