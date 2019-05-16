УДС «Молот» проинспектировали перед Турниром четырех наций

УДС "Молот" проинспектировали перед международным Турниром четырех наций. В Перми побывала комиссия из Федерации хоккея России. Профильные начальники отделов по организации соревнований Оксана Бойкова и Алексей Родкин осмотрели специальные и хозяйственные помещения пермского дворца, на льду которого с 23 по 25 августа пройдут матчи молодёжных сборных России, Швеции, Финляндии и Чехии. В Пермский край приедут лучшие молодые игроки до 20 лет, кандидаты в олимпийские сборные своих стран. К предстоящему празднику большого хоккея краевой центр спортивной подготовки уже провёл ряд работ: обновили хоккейную коробку, заменили на безопасное акриловое стекло защитных бортов, сменили зрительские сиденья и всю систему освещения.