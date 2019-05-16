Стартовала навигация на маршруте «Пермь - Заречный - Пермь»

С сегодняшнего дня начнет ходить речной трамвайчик по маршруту «Пермь-Заречный-Пермь». Запланировано два рейса в неделю, по понедельникам и четвергам. Накануне навигация открылась между Сылвой и Троицей, а также от Старых Лядов до Куликово. Подробное расписание должно появиться 17 мая на сайте краевого министерства транспорта.

На сегодняшний день сформировано 4 маршрута водного транспорта пригородного сообщения. Пассажиры, в основном это дачники, довольны, что речное сообщение открыто вновь.

Субсидирование маршрутов из бюджета Пермского края в 2019 г. будет обеспечено в соответствии с заключенными договорами в сумме 17,2 млн. руб.