В Очерском районе пытаются выяснить, кто убил лебедя, занесенного в Красную книгу. О преступлении сообщили местные дачники.

Вечером 8 мая жители деревни Песьяна Очерского района услышали выстрелы с берега пруда. Подошедшие люди увидели у гнездовья тело застреленного лебедя. Второй птице удалось улететь и миновать гибели.

Лебедь был убит на территории охотничьего хозяйства «Дворецкое». Здесь часто охотятся на уток. А вот отстрел лебедей запрещен законом. Как рассказали местные жители, лебеди поселились здесь около 5 лет назад и стали настоящим достоянием деревни и всего Очерского района. Есть мнение, что лебеди не терпят соседства с другими птицами, выживают уток. А так как место предназначено специально для охоты, есть вероятность, что в лебедей стреляли именно с целью, чтобы здесь продолжали водиться утки.

На сегодняшний день ведутся следственные мероприятия. При наличии состава уголовно-наказуемого деяния будет возбуждено уголовное дело. Уголовное наказание предусматривает до 3 лет лишения свободы. Кроме того, минприроды Прикамья направило письмо в прокуратуру Очерского района с просьбой взять на контроль ситуацию с незаконной добычей лебедя.