Полицейские задержали банду мошенников, продававших автомобили

Сотрудники пермского автосалона "Империя авто" подозреваются в совершении мошенничества при продаже машин. В салоне уже прошли обыски и задержания. Возбуждено 6 уголовных дел. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна подозреваемая отпущена под залог в миллион рублей. В настоящее время в полицию обратились уже 42 пострадавших покупателя.

Мошенники завлекали клиентов низкими ценами и выгодными условиями кредитования. Как только покупатель выбирал понравившийся ему автомобиль, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим представляли для подписания договор купли-продажи транспортного средства, где указывалась завышенная цена. В дальнейшем подозреваемые вынуждали их заключать кредитные договоры на приобретение автомобиля, вводя граждан в заблуждение, что в случае отказа они будут вынуждены платить неустойку банку и вообще могут лишиться машины.

В полиции просят откликнуться других пострадавших.