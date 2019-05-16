Дожди в Прикамье прогнозируют до конца недели

Как и прогнозировали синоптики, в Пермском крае начались дожди. Такую погоду обещают вплоть до конца недели. Температура начнет снижаться. По ночам может быть до +1 градуса. Сегодня и завтра не исключены порывы шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду.