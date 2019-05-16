Грабителям салонов сотовой связи вынесен приговор

Дзержинский районный суд г. Перми вынес приговор двоим жителям Екатеринбурга, обвиняемым в кражах. На счету 19-летнего юноши и его 23-летнего земляка три криминальных эпизода. Первое преступление они совершили в ноябре 2017 года в магазине на улице Маршала Рыбалко. Ночью злоумышленники взломали входную дверь, проникли в помещение и похитили сотовые телефоны на сумму два миллиона рублей. Пермские оперативники задержали подозреваемых в мае прошлого года. Обоих заключили под стражу.

В столицу Прикамья злоумышленники приезжали накануне совершения краж, снимали жилье и тщательно готовились. В качестве объектов выбирали супермаркеты цифровой техники и салоны сотовой связи, все преступления совершали в ночное время. Похищенное имущество молодые люди продавали через сайты бесплатных объявлений, а вырученные деньги тратили на развлечения.

Суд приговорил 23-летнего злоумышленника к четырем годам лишения свободы. Его подельнику назначили три года заключения в колонии общего режима.