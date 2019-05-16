Пермь. Вести Спорт 15.05.2019

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- Стратегически важную победу, в рамках «плей-офф» Чемпионата России одержали гандболисты «Пермских медведей».

- Вничью с "десантницами" сыграли футболистки «Звезды- 2005» в 6-м туре Чемпионата России.

- Первую победу в Калининграде одержали волейболисты "Камы". Там стартовал финальный этап Чемпионата России команд I Лиги.

- Проинспектировали Молот к предстоящему международному турниру «4-х наций». В Перми побывала комиссия из Федерации хоккея России.

- Спортивные школы Пермского края переходят на профессиональную основу с соответствующими требованиями к отбору детей и стандартам подготовки. Процесс этот долгий и довольно болезненный.