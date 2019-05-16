Пермь посетила делегация из Китая

Новое в образовании после визита в Пермь китайской делегации провинции Цзянси в формате «Волга-Янцзы» - сотрудничества Приволжского федерального округа и регионов Китайской Народной Республики. Гости побывали в пермских вузах и гимназиях, где убедились - налаженное сотрудничество приносит свои плоды, однако есть что развивать. Подробности - у Марии Белостоцкой.