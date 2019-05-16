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В Чусовском районе фуры объезжают весовой контроль
В социальных сетях появилось любительское видео, фиксирующее, как грузовые машины объезжают трассу по проселочным дорогам. Все происходит в Чусовском районе. Как пишут пользователи, на трассе установлен весовой контроль, а водители фур объезжают его по гигантским лужам, окончательно разбивая местные дороги.
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