В Чусовском районе фуры объезжают весовой контроль

В социальных сетях появилось любительское видео, фиксирующее, как грузовые машины объезжают трассу по проселочным дорогам. Все происходит в Чусовском районе. Как пишут пользователи, на трассе установлен весовой контроль, а водители фур объезжают его по гигантским лужам, окончательно разбивая местные дороги.