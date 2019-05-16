Пересадки неизбежны: в Перми ликвидировали сразу два троллейбусных маршрута

С сегодняшнего дня в Перми исчезли сразу два троллейбусных маршрута: № 8 сообщением «Велта - площадь Дружбы», и № 12, который ходил от Гусарова до улицы Милиционера Власова. Каким транспортом их заменили?

Если для 12 троллейбуса есть полноценная замена в виде автобусного маршрута № 62, то для 8-го троллейбуса такой альтернативы нет. Пассажирам придется испытать некоторые неудобства и привыкнуть к пересадкам, которые на пути от площади Дружбы до Велты теперь неизбежны.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "Маршрут №8 следовал от Велты до площади Дружбы. На участке ул. Велты остались трамваи шестого маршрута, с которых можно бесплатно пересесть в центре города на другие трамвайные маршруты и автобусы, участвующие в пилотном проекте. На достаточно большой части маршрут восьмого троллейбуса дублирует 75-й автобус, на маршрутах трамвая №6 было увеличено количество рейсов".