Прикамские дайверы затопили несколько автобусов. В планах - самолёт

Пермские дайверы отправились под воду и прихватили с собой сразу два автобуса. В результате сложной операции многотонные машины оказались затоплены в одном из голубых карьеров Александровска. Для чего потребовались автобусы под водой?

Перед каждым погружением свой комплект оборудования для дайвинга Евгений Киселев проверяет еще раз. Даже на глубине в несколько метров в случае нештатной ситуации надеяться стоит только на себя. Уже много лет он вместе с друзьями успешно доказывает, что дайвингом можно заниматься не только за границей, но и в Пермском крае - Александровский карьер тому подтверждение. В этом году здесь под водой появилось несколько уникальных объектов.

Евгений Киселев, дайвер: "В принципе любой объект под водой воспринимается совсем по-другому, не так как на суше. Под водой гораздо интереснее, можно поснимать, проплыть внутри объекта, как будто в невесомости".

Сразу два многотонных автобуса погрузили на машину и доставили сюда. Под воду они попали не сразу, этому предшествовала сложная операция. Огромный кран опускал машины со скоростью несколько метров в секунду. Под водой они должны встать в строго определенном месте.

Руслан Волик, руководитель спортивно-туристической базы отдыха «Жемчужина карьеров»: "Первое, что мы сняли - это мосты, двигатели, мы их помыли, почистили, покрасили".

Тем более, что на дне бывшего промышленного карьера и без этого железа хватает.

Технику топят на глубине примерно 5-6 метров. Это немного и как раз хватает начинающим дайверам, чтобы потренироваться. Максимальная глубина в Александровском карьере – 40 метров. Автобусы сначала ходили на местных линиях, после этого их хотели сдать в металлолом, но судьба распорядилась по-другому.

Под водой легенда советского автопрома - автобус марки КАВЗ - оказывается одним из первых. Перед этим его специально готовили, срезали все острые углы, но даже после этого погружение на подобные объекты должно проходить в сопровождение инструктора.

Это не первые затопленные объекты на карьере, который расположен в Александровском районе. В апреле прошлого года пермские дайверы разместили на глубине 10 метров репродукции известных картин. На них приезжают посмотреть со всей России.

Рукотворный карьер в Александровске открыт для всех желающих. В планах дайвинг-центра поместить здесь еще и настоящий самолет АН-2. Переговоры об этом уже ведутся.