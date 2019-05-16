«Щит России» соберет журналистов со всей страны

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организационное собрание

В стенах ГТРК «Пермь» прошло первое организационное собрание 22-го Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России». Он пройдет в Перми с 19 по 21 июня. Главный лейтмотив конкурса неизменен - это тема патриотизма. За все время существования конкурса на суд жюри было отправлено около 5000 работ. Так, в прошлом году Гран-при «За глубокое и яркое отражение патриотической тематики» в области телевидения присужден фильму ГТРК «Нижний Новгород» - «Крылья Чкалова 3: Сталинский сокол».

Анатолий Самойлов, генерал-майор в отставке: "Все материалы, которые приходят со всех регионов, они не только о войне говорят, а о патриотическом воспитании молодежи, которая выросла на традициях нашего фестиваля".

В этом году номинации не изменятся. Их так же будет 7. Авторам предстоит рассказать о защитниках Отечества, правоохранительных органах, истории родного города. Творческие работы на конкурс принимаются до 10 июня включительно. 

Метки: в Перми, В России, СМИ

Опубликовано: 16.05.2019 в 11:33 в рубрике - Вести Пермь

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