«Щит России» соберет журналистов со всей страны

В стенах ГТРК «Пермь» прошло первое организационное собрание 22-го Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России». Он пройдет в Перми с 19 по 21 июня. Главный лейтмотив конкурса неизменен - это тема патриотизма. За все время существования конкурса на суд жюри было отправлено около 5000 работ. Так, в прошлом году Гран-при «За глубокое и яркое отражение патриотической тематики» в области телевидения присужден фильму ГТРК «Нижний Новгород» - «Крылья Чкалова 3: Сталинский сокол».

Анатолий Самойлов, генерал-майор в отставке: "Все материалы, которые приходят со всех регионов, они не только о войне говорят, а о патриотическом воспитании молодежи, которая выросла на традициях нашего фестиваля".

В этом году номинации не изменятся. Их так же будет 7. Авторам предстоит рассказать о защитниках Отечества, правоохранительных органах, истории родного города. Творческие работы на конкурс принимаются до 10 июня включительно.