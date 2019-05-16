В Прикамье высадят более 200 тысяч деревьев

В Пермском крае единовременно высадили шесть тысяч молодых елей, так регион присоединился к Всероссийскому дню посадки леса.

Прикамье присоединилось к всероссийскому Дню посадки леса масштабно. Задача дня - высадить на участке в два гектара шесть тысяч молодых елей, выращенных в питомнике.

Для того, чтобы прекрасный посадочный материал окончательно сменил место жительства, много не надо - желание поработать, вёдра, и такой инструмент, который называется меч Колесова. На лопату похож, но только в общих чертах.

- Изобретён более ста лет назад, и на сегодняшний день является актуальным, и очень быстро можно садить лесные культуры!

Что касается Дня посадки леса - первый раз в России он проводился в 2011 году. Цель проста - увеличить количество деревьев в лесах, привлечь к этому тех, кто в принципе имеет об этом отдалённое представление. Наука несложная, научить могут каждого. Корневая шейка сеянца должна быть ниже на два сантиметра поверхности почвы.

Если смотреть на леса сверху, картина обычно одинаковая - ровный зелёный ковёр, но не везде - в кудымкарских лесах есть место, где высаженные лиственницы составляют фамилию легендарного разведчика Николая Кузнецова, что хорошо видно с большой высоты. Что касается времени посадок - с выдумкой или обычных, сейчас самое время.

Марина Трунина, заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Посадка производится в Пермском крае преимущественно в весенний период, когда почва ещё увлажнённая. Когда произойдёт осушение, посадка не производится".

Так что старт дан - и более двухсот тысяч деревьев и кустарников будут высажены по всему краю - в лесах, скверах, парках, у школ и детских садов.

И общая надежда после такого доброго дела, что жить эти деревья будут долго и счастливо, а возраст их может достигать ста и больше лет.