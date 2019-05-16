Пермякам обеспечат жизнь в комфорте

В Пермском крае стартовали работы по программе создания комфортной городской среды, пока только в одном районе – Пермском. Остальные заключают контракты и разбираются с минимальным перечнем работ - это проезды, освещение и скамейки, и дополнительным – здесь, например, можно оборудовать автопарковку или детскую площадку.

Небольшой дом, скромный двор на улице Школьной, но видно, что жильцы ценят комфорт. Цветы, кустарники – это то, что по силам. Вот и Лидия Макарова, недавно ставшая бабушкой, ждет, когда же появятся пандусы - с коляской плохо здесь подниматься.

Этим летом территория вокруг кирпичной четырехэтажки преобразится. Дом включен в программу «Формирование комфортной городской среды» во многом благодаря активной позиции людей. Точно так же учитывалось мнение общественности по поводу Аллеи славы.

Солдатские сапоги примерить может каждый – достопримечательность Звездного. Отсюда берет свое начало Аллея славы. Протянулась она на целый километр, и приводить в порядок ее начали еще в 2014 году. В конце аллеи, у поликлиники, завершается ремонт. Но в этом году все будет продолжено – разобьют сквер, поставят новое освещение, установят лавочки.

Александр Швецов, глава п. Звездный: "В этом году мы собираемся отремонтировать 9 дворовых территорий. Сейчас идет активное обсуждение с жителями, что отремонтировать, как, в какие сроки. И две общественные зоны".

Всего в 2019 году проведут работы в 461 дворе и 129 парках и скверах Прикамья. Как отмечал глава региона, комфортные условия для проживания должны быть созданы во всех территориях края, в том числе в небольших населенных пунктах. При этом все, что было сделано за прошедшую двухлетку, на контроле краевых властей и местных администраций.

В пермском дворе на Советской Армии, 37 - новый асфальт, пешеходные дорожки, бордюрный камень.

Александр Иванов, глава администрации Индустриального района г. Перми: "Помощь была оказана в размере 2 миллионов 322 тысяч рублей".

Существенно увеличено федеральное финансирование проекта. Только из бюджета страны направлено 800 млн рублей, а из всех источников – 1,3 млрд. Из новшеств – обустройство контейнерных площадок, из уже стандартного набора и вышеперечисленных пунктов – детские площадки, парковки, озеленение, ограждения.

Александр Шицын, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "Активное участие в этой программе принимают жители на стадии оформления заявок в муниципалитеты и на стадии контроля".

Сейчас идет активная фаза заключения контрактов на выполнение работ по программе «Формирование комфортной городской среды». Власти прислушиваются к каждому мнению. В Звездном на улице Школьной, 9 попросили старые лавочки не менять на новые.