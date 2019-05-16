Российские студенты креативят сразу на семи площадках

В Перми открылся городок Всероссийской студенческой весны. Посещать его могут не только участники конкурса, но и все желающие. Здесь работают несколько зон: четырехмерная фотозона для селфи, лаундж зона, танцевальная зона, а также расписной автобус - портал, который переносит всех, кто заходит туда, в жаркое лето. Самой спортивной зоной считается так называемый велооркестр. Вместе с открытием студенческого городка началась и основная конкурсная программа фестиваля. В Перми она будет проходить на семи площадках. Музыкальное направление разместилось во Дворце молодёжи, танцевальное - в Большом зале Пермской филармонии, театральное - приютил у себя Театр юного зрителя. Оригинальный жанр проходит в ПДНТ «Губерния», концертная часть - в Театре-Театре. Журналистика расположилась в Библиотеке имени Горького. Завершится фестиваль 18 мая в Большом зале Пермской филармонии.