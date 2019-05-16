Пермь-Сити: в районе ДКЖ возведут небоскрёбы

В Перми появятся свои небоскребы, и видно их будет даже из исторического центра города. Новый микрорайон получит название «Пермь – Сити», очевидно, по аналогии с Москвой, и то, как он будет выглядеть, впервые было показано на заседании градостроительного совета. Как изменится при этом лицо города?

Архитекторы впервые показали, как будет выглядеть комплекс «Пермь Сити», его основная часть расположится на площадке «Товарного двора», которую правительство края выкупило у РЖД в 2017 году. Планируется, что одно из новых зданий будет административным. В другом расположится торгово-зрелищный комплекс с магазинами, гостиницей и концертным залом.

Виктор Воженников, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов»: "В этом комплексе будут предусмотрены все функции - жилые, общественные, банковские, социальные услуги"

Среднеэтажная застройка с отдельными высокими акцентами - такова концепция. По предварительным подсчетам, в новый жилищный фонд переедут 14 тысяч человек.

Возведение любого жилого комплекса подразумевает и создание инфраструктуры вокруг. Строительство детских садов, школ, больниц. Обустройство дворовых территорий с детскими площадками.

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что в приоритете именно комплексный подход к застройке кварталов.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Мы можем представить застройщикам или одному застройщику земельные участки расселенные, очищенные от аварийного и ветхого жилья, с нашими требованиями по социальной инфраструктуре и с нашими требованиями по архитектурным решениям".

Улица Углеуральская станет основной для трамвайного движения - ветка соединит Пермь-2 и микрорайон ДКЖ, а затем примкнет к будущей скоростной трамвайной линии до Мотовилихи. Для автомобилистов главной будет улица Строителей.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Эта же дорога должна заниматься обслуживанием прилегающей территории, в том числе микрорайона ДКЖ и ТПУ Пермь-2".

Сейчас нужно определить этапы реализации проекта. Он числится в списке к 300-летию Перми. К его проработке градостроительный совет города еще не раз вернется.